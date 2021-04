Real Madrid mist mogelijk sterspeler om een wel heel bijzondere reden

Moet Real Madrid het in de return tegen Chelsea op 5 mei zonder Marcelo stellen? De kans bestaat, want de linksachter werd opgeroepen om 'te gaan zitten' op de regionele verkiezingen in Madrid.

Die verkiezingen gaan door op 4 mei en volgens El Mundo moet hij zich daar verplicht melden. Dat kan een probleem opleveren, want in Spanje nemen ze de oproepplicht heel serieus en zijn er slechts in heel uitzonderlijke gevallen uitzonderingen toegelaten. Real speelt op 5 mei, maar vertrekt uiteraard al een dag vroeger naar Londen. De oproepcommissie vindt dat hij nog genoeg tijd heeft om er te geraken, maar er gelden natuurlijk ook nog coronaregels. Real probeert er nu alles aan te doen, maar de pogingen draaiden voorlopig op niets uit. De aanwijzing vond op 5 april plaats en Marcelo had zeven dagen om met een geldige reden te komen.