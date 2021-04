Vreven ontslagen bij Trencin en Nederlandse fans smeken al om zijn terugkeer

Stijn Vreven is niet langer trainer van AS Trenčín. De Slowaakse club verloor de eerste zes wedstrijden in de play-offs en heeft zo geen enkel uitzicht meer op Europees voetbal.

Het was eigenlijk al straf dat Trencin sowieso nog mee deed voor Europees voetbal, maar de clubleiding zag dat blijkbaar anders. Ook de uitschakeling in de kwartfinales van de Slowaakse beker hielp hem natuurlijk niet. Intussen zijn op sociale media de fans van NAC Breda al actie aan het voeren. In 2017 bracht Vreven de Nederlandse club terug naar de Eredivisie en wist het seizoen erop twee keer te winnen van Feyenoord, wat hem onsterfelijk maakte. De huidige trainer Maurice Steijn ligt er ook onder vuur nadat hij een zakenreis maakte naar Spanje tijdens de beslissende weken van de competitie. NAC staat pas zesde in de tweede klasse en heeft nog maar een waterkans op promotie.