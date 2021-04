Bayern Münchenspeler transfervrij naar Real Madrid: hij krijgt 12 miljoen per jaar

David Alaba gaat naar Real Madrid, dat meldt Sky Sports. Alaba zijn contract bij Bayern München loopt af, en de verdediger zou in mei tekenen bij Real. Zijn loon? 12 miljoen euro per seizoen.

Alaba ligt al 12 jaar onder contract bij Bayern München, heel lang stond hij vast op de linksachter bij de Duitsers. Nu lijkt er dus een einde gekomen te zijn aan het huwelijk tussen de twee. De Oostenrijker won met Bayern alles wat er op clubniveau te winnen valt.

