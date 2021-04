Engelse kranten zijn zeker: Chelsea gaat megabod doen om Romelu Lukaku terug te halen

Romelu Lukaku speelt de pannen van het dak in Italië en uiteraard zien ze dat ook in de Premier League. Volgens de Daily Mail wil Chelsea proberen hun voormalige aanvaller terug te halen.

Iedereen kent het verhaal van Lukaku bij Chelsea, dat hem op 18-jarige leeftijd wegkocht bij Anderlecht. Hij speelde er in totaal maar tien matchen en kwam niet tot scoren. Daarna werd hij uitgeleend aan West Brom en uiteindelijk verkocht aan Everton, waar hij helemaal doorbrak.

Chelsea wil voor volgend seizoen een nieuwe spits, want ze willen Tammy Abraham verkopen en Olivier Giroud mag de club transfervrij verlaten. Erling Haaland staat samen met Lukaku bovenaan hun lijstje, maar de Noor is bijna onmogelijk te halen. Dus bereiden ze een bod van ongeveer 103 miljoen euro voor, schrijft de Engelse pers.

Of Lukaku haalbaar is, is dan weer een andere vraag. Hij voelt zich goed bij Inter en heeft een goeie relatie met Antonio Conte, die volop in hem gelooft.