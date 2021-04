Van een goeie ploeg naar een Europese topploeg: de jaren van De Bruyne bij Manchester City

De Bruyne is al een tijdje niet meer weg te denken uit de eerste elf van Manchester City. Gisteren nog scoorde onze landgenoot in de heenwedstrijd van de halve finale van de Champions League. KDB voelt zich als een vis in het water bij The Cityzens, en maakt er al sinds 2015 het mooie weer.

Na De Bruynes overstap van Wolfsburg naar Manchester City in de zomer van 2015, is onze landgenoot vrijwel meteen titularis geworden in Manchester. KDB won met City al alles wat er in Engeland te winnen valt, en doorzwom al vele wateren met de ploeg in het blauw.

Het eerste jaar

2015/16 was dus het allereerste seizoen van Kevin De Bruyne bij Manchester City. In dat eerste seizoen waren de blauwhemden nog niet dé topploeg van zoals we die nu kennen, The Cityzens wisten zich maar heel nipt te kwalificeren voor de daaropvolgende Champions League, ze wonnen echter wel de EFL Cup. De Bruyne was in zijn 24ste levensjaar wel al direct een titularis. Ondanks dat onze landgenoot af te rekenen had met een zware knieblessure, die hem anderhalve maand blessure kostte, speelde KDB vrijwel alles als hij fit was.

Champions Leaguedroom

Het daaropvolgende seizoen werd Pep Guardiola trainer. En als een trainer van dat kaliber de oefenmeester wordt, gaan de verwachtingen automatisch de hoogte in. Het werd meteen duidelijk dat City een Champions Leaguedroom had. In 2016/17 raakte City echter niet verder dan de tweede ronde, en kon het dat seizoen ook geen prijzen pakken.

De Bruyne begon zich onder Guardiola wel meer te ontplooien. De ex-Genkenaar begon meer aandeel te hebben in goals en werd steeds meer en meer onmisbaar voor de blauwe uit Manchester. Onze langenoot mistte in zijn tweede seizoen slechts zes wedstrijden in alle competities, scoorde zeven keer en gaf 21 (!) assists.

De Machine

In het tweede seizoen onder Guardiola als hoofdcoach veranderde City in een ware machine, de mannen uit Manchester wonnen de Premier League met 19 punten voor op de eerste achtervolger, daarbovenop mochten ze de EFL cup ook weer bij hun trofeeënkast voegen. In de Champions League botsten De Bruyne en co op Liverpool in de kwartfinale, weer niets in Europa voor The Blues. Onze landgenoot werd wel verkozen tot speler van het seizoen in Engeland.

Niets in Europa, wel in eigen land

In 2018/19 wonnen The Cityzens de Premier League, de FA Cup, de EFL Cup en de Community Shield. Kort samengevat: alles in Engeland. Alles in Engeland in één seizoen, maar wel al een ‘njet’ in de Champions League, weer kwartfinale werd het. Ook het seizoen erop geraken De Bruyne en zijn kompanen niet verder dan de kwartfinale.

De aanvallende middenvelder is ondertussen wel uitgegroeid tot dé man die het moet doen bij The Sky Blues. Zijn doelpuntenaandeel wordt steeds groter en hij trekt City regelmatig over de streep.

Wat niet is, kan nog komen…

De Champions Leaguedroom van Manchester City is op dit moment dus nog niet waargemaakt. In eigen land zijn ze wel weer heer en meester, maar het piekt toch bij The Cityzens; dat niet winnen van de Champions League…

Woensdagavond hebben de manschappen van Pep Guardiola toch wel een goeie optie genomen op de finale. 1-2 winnen, en een doelpunt van Kevin. Het zou de eerste keer zijn in de clubgeschiedenis van City dat het de finale speelt, en misschien wel meer…