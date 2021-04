Frenkie de Jong beseft wat er moet gebeuren: "Laatste vijf wedstrijden winnen"

Frenkie de Jong baalde na de thuisnederlaag van Barcelona. "We moeten de komende vijf wedstrijden gewoon allemaal winnen en dan zien we wel", zei hij.

Zelfs als Barcelona zijn laatste vijf wedstrijden wint, moet het hopen op puntenverlies van rivaal Real Madrid. Door deze nederlaag van Barcelona wordt de titelstrijd nog spannender.

‚ĚĚWe need to win the five games that are left and then we will see.‚Ěě

