Neymar over zijn manier van spelen: "Mensen zijn jaloers op mijn speelstijl"

In de meest recente aflevering van MOTDx duikt er een interview op met PSG-speler Neymar. Hij vertelt onder andere dat zijn speelstijl in het veldvoetbal hetzelfde is als zijn speelstijl in het Braziliaanse straatvoetbal. Veel mensen ergeren zich daar volgens hem aan, maar dat is eerder uit jaloezie denkt hij. "Ik weet dat sommige mensen boos of jaloers worden vanwege mijn speelstijl", aldus Neymar.

Neymar zit met zijn ploeg Paris Saint-Germain nog in de halve finales van de Champions League. Hij moet volgende week met zijn ploegmaats proberen om een 1-2 thuisnederlaag tegen Manchester City uit te wissen.

"I know lots of people get annoyed, angry or jealous of my style of play. All I've got to do is carry on playing the same way."



The way Neymar plays 11-a-side football is just like his early futsal days 💫#MOTDx is streaming on @BBCiPlayer 📺