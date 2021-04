Kompany begrijpt commotie over Refaelov niet: "Wij wilden duidelijkheid en geen zes matchen met geruchtenmolen op de achtergrond"

De transfer van Lior Refaelov naar Anderlecht heeft de afgelopen week wel voor wat spanning en commotie gezorgd. Niet voor Vincent Kompany, die blij is met de toevoeging van extra ervaring én met de duidelijkheid die er rond geschept werd.

Uiteraard vroegen we Kompany op zijn persconferentie over de transfer van Lior Refaelov. Hij antwoordde er ook eerlijk op. "Ik vind duidelijkheid altijd het beste. En dat hebben we geschept voor onze fans en we hebben het beste gedaan voor de club en zijn supporters. Het is niet goed om zes matchen met de geruchtenmolen op de achtergrond te moeten spelen."

Refaelov vult wat gebreken in de kern op, maar daar wou Kompany nog niet te veel over zeggen. "Ik wil graag spreken over de kwaliteiten van een speler die ik geweldig vind, maar hij speelt de komende weken nog voor Antwerp en dat wil ik respecteren. We hebben nooit ontkend dat we een gebrek aan ervaring in de groep hebben. Dat en zijn talent en zijn leiderskwaliteiten, dat is de mix die we in hem gevonden hebben."

Als we tegen Brugge spelen hoop ik ook niet dat Vanaken of Vormer er niet bij zijn. Ik wil winnen van de besten

Dat Antwerp woedend is en over een deontologische fout sprak, snapt hij minder. "Ik aarzel altijd om het woord deontologie te gebruiken in het voetbal. Jullie weten ook waarom. Trouwens, wat met de transfers in augustus als het seizoen al begonnen is? Wij hebben gekeken wat voor Anderlecht het beste was."

En liefst met Refaelov op het veld of net niet in de Champions' play-offs? "Kijk, wij hebben de speler gehaald omdat hij bepaalde waardes heeft en om het gedrag dat hij vertoont. Voor mij verandert er niks aan de situatie. We zullen de beste strijd mogelijk tegen elkaar voeren. Case closed voor mij. Ik wil altijd tegen de besten spelen. Als we tegen Brugge spelen hoop ik niet dat Vormer of Vanaken er niet bij zijn. Ik wil winnen van de besten."