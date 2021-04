Voorzitter van Serie A-club 1 jaar geschorst omdat club coronaregels heeft geschonden

In Italië heeft Lazio Roma een stevige straf gekregen voor het schenden van de coronamaatregelen.

Lazio Roma deed veel mensen fronsen in oktober en november. Enkele spelers waaronder topscorer Ciro Immobile testten samen met enkele stafleden positief op het coronavirus bij testen van de UEFA. Ze moesten in quarantaine gaan en mochten niet meedoen in het kampioenenbal tegen Club Brugge en later ook tegen Zenit.

Tussendoor speelde Lazio tegen Torino en Juventus in de Italiaanse competitie maar daar stonden de positief geteste spelers wél op het veld. Volgens de club testten de spelers negatief.

De zaak werd onderzocht en nu blijkt dat de spelers en technische staff weldegelijk in quarantaine moesten. De straf is zwaar want Lazio-voorzitter Lotito is een jaar geschorst. Bovendien moet de club een boete van 200.000 euro betalen.