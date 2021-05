Romelu kan dit weekend zijn eerste titel pakken sinds Anderlecht: "Kritiek? Hij heeft aan België niets meer te bewijzen"

Als alles meezit kan Romelu Lukaku dit weekend zijn eerste titel winnen sinds hij bij Anderlecht vertrok. In Italië wordt hij gezien als een wereldspits, terwijl hij nog steeds vecht tegen allerlei kritiek vanin eigen land en Engeland.

"Hij is het gewend", zegt broer Jordan bij de RTBF. "Hij werd altijd al onder een vergrootglas gelegd, maar ik wist dat hij zijn huidige niveau kon halen. "Het is duidelijk dat hij vandaag één van de beste aanvallers ter wereld is."

Sinds hij vertrok bij Manchester United heeft hij alle kritikasters de mond gesnoerd. "Rom is een perfectionist. Hij wil scoren, scoren, scoren... Hij is geobsedeerd. Hij legt de lat altijd hoger, maar dat moet ook als je de beste van de wereld wil zijn. Hij polijst de details, elke dag opnieuw."

Big Rom heeft het heel moeilijk gehad met de kritiek die hij in eigen land kreeg. "Of dat oneerlijk was? Het is aan de mensen om nu te oordelen. Hij heeft in België niets meer te bewijzen. Kijk naar zijn cijfers. Dat hij te vatbaar is voor kritiek? Hij weet waar hij vandaan komt en iedereen heeft recht op zijn mening... Maar waarom zou hij nog omdraaien om te zien wie er spreekt?"