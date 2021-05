KV Oostende-Standard: Het opvallende scoringspatroon van Standard!

KV Oostende en Standard trappen de Europe play-off's vrijdagavond om 20u45 op gang. In deze nieuwe poule strijden nog vier ploegen om het laatste Europese ticket. Kan Oostende haar goede vorm uit de competitie doortrekken?

Seizoensrevelatie

Wie vorig jaar had verkondigd dat KV Oostende en Standard in 2021 met gelijke odd’s aan een wedstrijd zouden beginnen, die had men hoogstwaarschijnlijk voor gek verklaard. En toch is het zo. KV Oostende mag je dan ook gerust dé revelatie van 2020-2021 noemen. De kustploeg strandde op een vijfde plaats in de reguliere competitie en strijdt momenteel voor een Europees ticket. KV Oostende kan daarbovenop vrij voetballen, want hun doelstelling van dit seizoen werd uiteraard al overtroffen.

Het laatste kwartier

Bij Standard scoren ze dit seizoen makkelijk, maar dan wel pas in de tweede helft. Het is opvallend om te zien. Hoe meer naar het einde toe van de wedstrijd, hoe meer Standard scoort. In het laatste kwartier scoorden zo maar eventjes achttien doelpunten, dat zijn er meer dan hun gemiddelde in de hele eerste helft.

Oostende scoort

KV Oostende heeft geen rasechte topschutter in haar rangen lopen, maar doelpunten maken doen ze wel! Monsterscores hoef je niet te verwachten, want meer dan drie keer scoren in één wedstrijd deden ze nog niet, maar, ze zijn wel heel constant. In 34 wedstrijden dit seizoen kwam KV Oostende namelijk slechts zes keer niet tot scoren. De kans dat ze er tegen Standard dus ook één of twee in het net leggen, is dus zeer groot.

Waar kan je best op inzetten?

Oostende is dé seizoensrevelatie en zullen vol voor dat laatste Europese ticket gaan. Oostende wint, odd: 2.65.

Standard wilt alleen scoren in de 2de helft. Standard winner van de 2de helft, odd: 2.80.

In Play-Off 2 wordt er meestal losser gevoetbald en zien we vaker goals. Het format is een beetje veranderd, maar we verwachten hetzelfde! Beide teams scoren, odd: 1.74.