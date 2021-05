Pogba duidt twee moeilijkste tegenstanders aan

Paul Pogba werd in een Q&A gevraagd wie zijn moeilijkste tegenstanders waren tot nu toe. De Fransman koos voor N'Golo Kanté (Chelsea) en Casemiro (Real Madrid).

"N'golo is een goede opponent, Casemiro van Real Madrid is ook zwaar. Zij zijn de eersten die bij me opkomen", vertelde Pogba in een Q&A. Pogba speelt samen met Kanté op het middenveld van de Franse Nationale ploeg. Ze wonnen samen het wereldkampioenschap in 2018.

Paul Pogba kreeg afgelopen week in de Europa League tegen AS Roma nog eens zijn kans van Manchester United-trainer Ole Solskjaer. De Fransman scoorde en speelde een goede wedstrijd. United won met 6-2 op Old Trafford.