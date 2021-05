Messi is fan van jonge Nederlander: "Hij vindt hem een hele slimme speler"

Ronald Koeman probeert een nieuw Barcelona te bouwen en daarvoor heeft hij de hulp van zijn jonge spelers nodig. Onder meer van Frenkie de Jong, waarmee hij voor het seizoen een gesprek had.

De Jong was fantastisch bij Ajax, maar bleef wat onder de verwachtingen bij Barcelona. "Bij mijn komst heb ik tegen Frenkie gezegd: dit is je tweede seizoen, je moet een stap gaan maken, niet meer meehobbelen. Dat klinkt cru, maar hij begreep wat ik bedoelde. Ik zei: jij moet meer verantwoordelijkheid gaan nemen. Je bent een belangrijke speler, je kan op verschillende posities uit de voeten, maar je moet ook meer naar voren. Je hebt als middenvelder zo’n geweldige versnelling, dan moet je ook in de zestien meter komen", aldus Koeman in een interview met De Telegraaf.

Zijn woorden kwamen aan, want De Jong zit dit seizoen toch al aan zeven goals en acht assists. "Bij zulke gesprekken betrek ik Messi ook. Hij dacht hetzelfde als ik. Messi vindt Frenkie een geweldige speler. Wanneer we met z’n drietjes praten, geeft Messi ook echt zijn mening aan Frenkie. Hij probeert hem werkelijk te activeren. Messi denkt dat Frenkie een nóg hoger niveau kan halen. Hij vindt hem een heel slimme speler.”