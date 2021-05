Vermaelen erin geluisd door zijn ex-makelaar: maar liefst 750.000 euro (!) zomaar weg

Thomas Vermaelen en zijn (ex-)makelaar, Kees Vos, hadden in het verleden een heel goeie band. Vos was zelfs getuige op de trouw van de Belgische verdediger. Nu lijkt het contact tussen de twee verwaterd, er zou 750.000 euro zijn weggeluisd door de Nederlander.

In een onderzoek van ‘Follow The Money’ is gebleken dat er bij de transfer van Vermaelen van FC Barcelona naar Vissel Kobe 750.000 euro weg is. De Nederlandse ex-makelaar van Vermaelen zou een lelijke rol hebben bij de verdwijning van al dat geld.

Het makelaarsbureau van Kees Vos, SEG, heeft op dit moment een rechtszaak tegen zich lopen van een Italiaanse zakenman. Het is dus niet de eerste keer dat Vos zoiets uithaalt.

Vermaelen zelf wou niet reageren in ‘Follow The Money’, een vriend van de Belg, deed dat wel: “Thomas is zwaar aangedaan van het voorval, hij wil er echt niet over praten. Twee jaar geleden was Vos nog getuige tijdens zijn huwelijk”