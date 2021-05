Dost sleepte nog punt uit de brand: "Ik weet nu waarom jullie play-offs hebben"

Een assist en een goal, maar toch speelde Bas Dost - zoals heel Club Brugge - niet zijn beste match van het seizoen. Anderlecht maakte het hen behoorlijk moeilijk.

Club kwam op voorsprong en begin dit seizoen was dan drievierde van de race al gelopen. Maar blauw-zwart heeft zich de voorbije weken kwetsbaar getoond. "Onze eerste helft was niet goed, maar we toonden veerkracht", zei hij bij rechtenhouder Eleven Sports. "Wij hebben hen toegelaten weer in de wedstrijd te komen, want de start van onze eerste helft was goed. Ze scoorden uit hun enige kans en dat is ook wel knap gedaan. Op het einde hebben we alles geprobeerd en met succes."

Club kan nu pas op speeldag vier kampioen worden, want de voorsprong bedraagt nog steeds acht punten. Het zal wel moeten knokken voor elk punt. "Mensen onderschatten deze competitie", vindt Dost. "Iedereen denkt dat wij iedereen gaan oprollen, maar dat is niet zo. Misschien wordt dit wel nog een belangrijk gelijkspel. Ik snap nu waarom de Belgen play-offs hebben ingevoerd, al ben ik het er nog steeds niet mee eens.”