Emilio Ferrera: "Een beetje gefrustreerd, maar ..."

De heenwedstrijd van de barrages om promotie naar 1A tussen Seraing en Waasland-Beveren eindigde op 1-1. En dus moeten de Luikenaars alvast scoren op de Freethiel.

Seraing leek op weg naar een thuisnederlaag, maar Mikautadze - wie anders - kon in extremis nog gelijkmaken.

"Ik ben blij met hoe we speelden en hoe we het spel van Waasland-Beveren neutraliseerden. We hebben zelf veel kansen gehad tegen een vijfmansdefensie", aldus coach Emilio Ferrera.

Alles op alles in terugmatch

"Natuurlijk is er een beetje frustratie omwille van het resultaat, we hadden graag gewonnen. Maar we gaan in de terugwedstrijd er nog vol voor gaan en we gaan onze kansen grijpen."

"Ik ben nog steeds overtuigd van de kwaliteit van mijn spelers. We wisten dat het verschil zou gemaakt worden in de terugwedstrijd."