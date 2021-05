Nicky Hayen hield smaakmaker 90 minuten op de bank: "Wisten dat we de terugmatch niet overbodig zouden maken"

Geen Aboubakary Koita in de basis bij Waasland-Beveren. Meer zelfs, de 22-jarige Antwerpenaar keek negentig minuten vanaf de zijlijn toe. Een bewuste keuze, legde Hayen na afloop uit.

Met zeven competitiedoelpunten, waaronder enkele pareltjes, was Aboubakary Koita dit seizoen een van de lichtpunten bij Waasland-Beveren. Mede daardoor is het opvallend dat de Antwerpenaar tegen Seraing niet ingezet werd. Hij liep de tweede helft warm, maar mocht niet invallen.

"We wisten dat Seraing het fysieke spel niet zou schuwen, en Abou is al een tijdje aan het sukkelen met een blessure. We waren ook vooraf nederig genoeg om te beseffen dat we hier de terugmatch niet overbodig zouden maken. En op deze manier hebben we een 100% fitte Abou achter de hand voor volgende week", geeft Nicky Hayen duiding.

Door het ontbreken van Koita dropte Hayen overigens een extra verdediger in het elftal. "Een goede keuze, denk ik. Als je ziet hoeveel mogelijkheden ze nu al hebben gecreëerd... Wat zou dat geweest zijn met maar vier mensen achterin? Door deze formatie kwamen er ook veel ruimtes vrij in hun rug. Daar hebben we helaas veel te weinig gebruik van gemaakt", besluit Hayen.