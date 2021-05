Alessandro Florenzi heeft vertrouwen richting clash met Manchester City

In de heenwedstrijd ging PSG onderuit tegen Manchester City, dus moet het in de terugwedstrijd gaan gebeuren voor Alessandro Florenzi & co.

PSG is verplicht om minstens twee keer te scoren in het Etihad Stadium om zich nog te kwalificeren voor de finale.

Veel pressing

"Als we spelen zoals in de eerste helft, dan kunnen we ze kloppen. Maar we moeten het eens een volledige match doen", aldus Florenzi tegen PSG TV.

"We gaan naar Manchester met het idee dat we niets te verliezen hebben. We gaan er dus vol voor. We zullen veel moeten pressen om hun strategie teniet te doen."