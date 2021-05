Erevoorzitter van Genk herinnert zich veelzeggende anekdote tijdens diner met voorzitter van Real Madrid: "Perez liet letterlijk weten dat de overheid voor hen zorgt"

Real Madrid en FC Barcelona zijn één van dé drijvende krachten achter de (ten dode opgeschreven) Super League. Het is niet toevallig dat de schuldenberg van beide Spaanse grootmachten torenhoog is. Jos Vaessen herinnert zich een schokkende anekdote.

Jos Vaessen is tegenwoordig erevoorzitter van KRC Genk, maar de zakenman uit Dilsem-Stokkem stond jarenlang aan de leiding van de Smurfen. “In 2002 speelden we in de Champions League tegen Real Madrid. De Koninklijke haalde toen quasi dagelijks het nieuws omdat ze financieel aan de grond zaten.”

“Ik herinner me dat we met veel honneurs ontvangen zijn in Madrid”, gaat Vaessen verder in Het Laatste Nieuws. “Dan denk ik aan een limousine op de luchthaven en een diner met veel égards. Op dat diner sprak ik Florentino Perez aan om de problematiek. De voorzitter van Real Madrid lachte de problemen gewoon weg.”

Meer zelfs: Perez legde uit hoe De Koninklijke zichzelf zou redden. “Perez vertelde dat Real het oefencomplex voor veel geld zou verkopen aan het stadsbestuur. Elders zou er dan goedkoop een nieuw complex worden neergepoot. Perez liet letterlijk weten dat de overheid voor hen zorgt. Dat kan toch niet? Daar word ik ziek van.”