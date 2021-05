Zorgen in Barcelona: Fati mogelijk voor vierde keer (!) onder het mes en dreigt zelfs competitiestart te missen

Bij FC Barcelona is er steeds meer ongerustheid over het herstel van Ansu Fati. De 18-jarige middenvelder is er nog steeds niet in geslaagd om de nodige stappen te zetten.

Meer zelfs: volgens Sport komt zelfs de start van volgend seizoen in gevaar. De kans bestaat dat Ansu Fati een vierde operatie moet ondergaan. En dat zou een streep door de rekening van FC Barcelona zijn. Fati is niet alleen één van dé absolute groeibriljanten in Camp Nou, maar er is extra ongerustheid voor het verloop van zijn carrière. De winger liep in november een blessure aan de meniscus van de linkerknie op.