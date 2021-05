United-spelers woedend nadat ze niet mogen overleggen met supporters

De supporters waren haatliederen aan het zingen aan het adres van de Amerikaanse eigenaars voor de spelersbus van Manchester United. Later escaleerde het nog harder doordat de supporters een uur voor de aftrap tegen Liverpool over het veld begonnen te lopen. De wedstrijd moest uitgesteld worden.

Een paar spelers van Manchester United wouden de boel nog bedaren door te gaan praten met de supporters. De club weigerde de spelers in kwestie, Harry Maguire, Bruno Fernandes, Nemanja Matic en Scott McTominay, om onder de supporters te komen wegens veiligheidsredenen. De spelers waren woedend achteraf dat ze niet met de supporters mochten gaan praten.

I spoke to James Cooper earlier and he told me that the players at the Lowry Hotel pleaded with the staff to allow them outside and to engage with the fans protesting.



The club said no and the players were left absolutely furious.



[@mufcwesleyy via James Cooper] pic.twitter.com/XzIDDaNlrN