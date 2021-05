Uitgebreide EK-selectie goed nieuws voor Witsel: bondscoach kan gokken

Op maandag 17 mei maakt bondscoach Roberto Martinez zijn definitieve selectie voor het EK bekend. Nu hij 26 spelers mag meenemen, durft hij mogelijk ook een gokje te nemen.

Normaal gezien had hij geen plaats voor Axel Witsel omdat die geen enkele match in de benen zou hebben en nog steeds aan het revalideren is van zijn achillespeesblessure. Maar Witsel mag wel al weer met de bal trainen en mogelijk geraakt hij fit.

Nu hij 26 spelers mag meenemen, kan Martinez erop gokken dat hij Witsel minuten kan geven op het EK. Dat zou ook betekenen dat de discussie over wie er als extra middenvelder zou meegaan, afgesloten kan worden.