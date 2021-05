Leerkrachten krijgen voorrang op Duivels: geen coronaspuit voor Duivels voor EK

De Italiaanse internationals hebben in Rome en Milaan wel al hun eerste coronaprik gekregen, maar voor de Rode Duivels is dat niet aan de orde. Minister Ben Weyts vindt dat er andere prioritaire beroepen zijn.

"We geven voorrang aan de olympiërs om hen faire kansen te geven ten opzichte van hun concurrenten”, zegt minister van Sport Ben Weyts (N-VA) in Het Nieuwsblad. “Maar in het voetbal zijn bijvoorbeeld de internationale matchen wel gewoon doorgegaan. Het prioritair vaccineren van de Rode Duivels is dus niet onmiddellijk aan de orde. De vaccinatie van leerkrachten heeft voorrang. Voetbal heeft een eigen testingbeleid op poten gezet. Ik heb er zelf mijn nek voor uitgestoken zodat voetbal en wielrennen konden blijven doorgaan.”

Maar de meeste Rode Duivels zullen bij hun buitenlandse club wel al gevaccineerd worden. “Veel Rode Duivels wonen in het buitenland en zitten daar dus al in een vaccinatieprogramma”, bevestigt Weyts.