Dennis Praet kan rekenen op Spaanse interesse

Dennis Praet kan na amper twee seizoen bij Leicester City al rekenen op Spaanse interesse.

Praet ligt bij de landskampioen van 2016 nog onder contract tot 2024, maar de vraag is of hij het daar zolang zal uitzingen. Mogelijk zou het jeugdproduct van Anderlecht komende zomer al kunnen vertrekken. Want zo meldt Mundo Deportivo dat het Spaanse Sevilla interesse zou tonen.



De Rojiblancos zijn intussen al jaren een vaste klant aan de top van La Liga, en waren tot afgelopen weekend zelfs nog titelkandidaat. Sevilla toonde eerder al interesse in Praet, mogelijk hebben ze komende zomer meer succes. Er zullen alvast de nodige miljoenen op tafel moeten worden gelegd, want volgens Transfermarkt heeft de Rode Duivel een marktwaarde van 20 miljoen euro.

Praet kwam in de zomer van 2019 over van het Italiaanse Sampdoria. Hij speelde al 60 wedstrijden voor Leicester waarin hij driemaal kon scoren en vijf assist gaf.