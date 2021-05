Turkse interesse voor Christian Benteke

Christian Benteke is op het einde van het seizoen einde contract bij Crystal Palace en zou wel eens Turkse oorden kunnen opzoeken.

Intussen is het wel nog steeds niet duidelijk waar Benteke volgend seizoen zal spelen. De 30-jarige is immers einde contract bij Crystal Palace en het is nog altijd de vraag of de club hem nog een nieuwe overeenkomst zal voorschotelen. Benteke lijkt echter niet te moeten klagen over een gebrek aan interesse. Eén club wil zijn komst zelfs zo snel mogelijk afronden.



Volgens Fanatik trekt Fenerbahçe nog steeds aan de mouw van Benteke. De Turken willen de transfer van Benteke zelfs al afronden voor 11 juni, wanneer het EK van start gaat. In Istanboel is men immers bevreesd dat Benteke zich op het toernooi in de kijker zou spelen en dat een andere club dan nog met hem aan de haal zou gaan.