Kan Club Brugge sterhouders houden? Grote interesse vanuit buitenland voor Lang en De Ketelaere

Club Brugge heeft een hele sterke kern met veel talent dit seizoen, dat weten ze in het buitenland ook. Sterkhouders Noa Lang en Charles De Ketelaere zouden op het verlanglijstje staan van buitenlandse topclubs. Kunnen ze in Brugge hun talenten houden?

De Ketelaere zou op grote interesse kunnen rekenen van Napoli, de Italianen zouden zelfs al een bod van 10 miljoen euro hebben uitgebracht voor de jonge Belg. Dat is echter wel ver onder de prijs dat Club Brugge voor hun jeugdproduct wil vangen. Als Napoli hun middenvelder Fabian Ruiz tijdens de zomermercato kan verkopen is er terug wat meer budget voor transfers bij de Italianen, afwachten dus tot ze in Napoli met een hoger bedrag komen.

Noa Lang, de Nederlandse flankaanvaller van Club Brugge, zou dan weer op interesse kunnen rekenen vanuit de Premier League. Leeds United zou de 21-jarige voetballer wel eens naar zich toe kunnen trekken.