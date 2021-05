King Kev is nog één wedstrijd verwijderd van ultieme collectieve en mogelijk ook individuele bekroning

Kevin De Bruyne staat voor de eerste keer in zijn carrière in de Champions League-finale. Nog één wedstrijd om de ultieme eer te behalen. Collectief en individueel, want wie houdt hem in dat geval van de Ballon d'Or?

De Bruyne is de laatste jaren steeds bij het lijstje kanshebbers geweest om de Ballon d'Or - de hoogste individuele bekroning die een voetballer kan krijgen - te winnen, maar greep er telkens naast. Dit seizoen is de discussie echter beperkt tot nog twee spelers: King Kev en Lionel Messi, die gewoontegetrouw weer fantastische statistieken laat noteren. Maar Barcelona ligt al een tijdje uit de Champions League en heeft in Spanje nog serieuze concurrentie voor de titel. De Bruyne leidde zijn team naar de finale en is zo goed als zeker van de Premier League-titel. Dit jaar zou wel eens zijn jaar kunnen worden. Het zou de eerste keer zijn dat een Belg de trofee zou krijgen. Het voorbije decennia werd die verkiezing uiteraard gedomineerd door Messi en Ronaldo.