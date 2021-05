Ex-speler Manchester City: "Het ultieme doel was altijd al om de Champions League te winnen"

Manchester City won gisteren thuis met 2-0 van PSG. Door die overwinning gaan de Cityzens door naar de finale van het Europese kampioenenbal. De kansen zijn nu groot op winst van de Champions League, één op de twee om precies te zijn. Toernooiwinst was altijd al het doel van The Sky Blues volgens ex-speler Nigel De Jong, dat vertelt de Nederlander in een interview met Sky Sports.

“Het ultieme doel van Manchester City was altijd al de Champions League winnen, zeker met al die grote namen die de Engelsen aantrokken. Ze wouden het wel stap per stap aanpakken en beginnen met de eerste prijs te pakken. Het winnen van de FA Cup in 2011 was een enorme stap voor de club”, aldus Nigel De Jong.

"It was not the first goal but it was the ultimate goal."



