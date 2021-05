President FIFA over bestraffen Super League: "Zo bestraf je ook spelers en supporters"

De president van de FIFA, Gianni Infantino, heeft zich uitgesproken over waarom dat de ploegen uit de Super League niet verder bestraft zullen worden. Volgens hem is er bij zo'n beslissing niet alleen impact op het bestuur van een club, maar ook op andere mensen.

Een paar weken terug gooiden een twaalftal clubs een bommetje op de voetbalwereld. Ze wouden namelijk een Super League oprichten en de rest van de voetbalwereld, waaronder de FIFA en de UEFA, buitenspel zetten.

Na alle commotie is het idee van een Europese supercompetitie er toch niet van gekomen aangezien de meerderheid van de topclubs hun beslissing terugtrok. De FIFA en de UEFA zullen de twaalf clubs in kwestie dus niet verder straffen. Gianni Infantino, de president van de FIFA, gaf verdere uitleg in L’Equipe: "Je moet altijd voorzichtig zijn als je over sancties praat. Door een club te straffen, straf je ook spelers, coaches, fans, die er niets mee te maken hebben"