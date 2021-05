De dure plaats in doel bij KV Mechelen: "Soms is het dubbel, maar ik blijf de anderen altijd steunen"

Yannick Thoelen kreeg midden december pas zijn eerste basisplaats in doel bij KV Mechelen tegen Club Brugge. Sindsdien staat de Limburger vast in doel, en heeft hij vorige eerste keeper, Gaetan Coucke, naar de bank verdrongen.

Op de bank zitten is nooit leuk voor een voetballer, dat vindt ook Yannick Thoelen. De Mechelse doelman geeft toe in een interview met Sport/Voetbalmagazine dat hij soms toch moeite had om positief te blijven: “Voetbal is een teamsport, waarin iedereen toch eigenbelangen nastreeft. Dat is soms dubbel”

“Leuk was het niet om op de bank te zitten, maar aan negatief doen, heeft niemand iets. Ik heb de andere doelmannen dan ook altijd blijven steunen”, aldus Yannick Thoelen.

Thoelen en KV Mechelen hebben nu nog vijf wedstrijden om play-off 2 tot een goed einde te brengen, daarna zit het seizoen er weeral op voor De Kakkers.