Club Brugge recupereert twee sterkhouders met het oog op Racing Genk

De wedstrijd tegen Racing Genk zal een belangrijke worden voor Club Brugge, Genk is de eerste achtervolger van de Bruggelingen. Het wordt een zogenaamde zes punten-match, belangrijk voor Club Brugge dus om op volle sterkte te staan...

Sterkhouder in de verdediging Odilon Kossounou keert terug van een blessure en is terug vol met de groep aan het meetrainen. De jonge Ivoriaanse verdediger werd vervangen tegen Anderlecht omdat hij last had, nu tegen Racing Genk is de 20-jarige terug beschikbaar, dat meldt Het Laatste Nieuws.

Volgens diezelfde bron zou ook Balanta terug vol meetrainen met de groep. De Colombiaan moest vorig weekend nog passen voor de wedstrijd tegen Anderlecht, maar nu kan Club Bruggecoach, Philippe Clement, ook terug op de middenvelder rekenen.