Thibaut Courtois: "Zonde om zo dicht bij Istanbul te stranden"

Thibaut Courtois is al het hele seizoen misschien wel de beste speler van Real Madrid - of de enige die echt op niveau acteert. Maar ook hij kon een pijnlijke uitschakeling niet voorkomen.

"Chelsea verdedigde goed en stond goed georganiseerd opgesteld. Het was zwaar om kansen te ontwikkelen tegen hen, op die van Benzema na misschien", aldus Courtois in een reactie bij BT Sport.

Hard werken

"We moeten nu vooral hard blijven werken om het kampioenschap naar ons toe te trekken. Volgend seizoen moeten we proberen revanche te nemen voor deze nederlaag en verder raken."

"Het doet pijn dat we op één match van Istanbul worden uitgeschakeld, maar we hebben teveel ruimtes gelaten en konden niet meer scoren. We gaan blijven werken."