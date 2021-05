Mooie woorden voor jonge verdediger van Beerschot: "Als hij zo progressie blijft maken, maakt hij binnenkort deel uit van de eerste ploeg van Kroatië"

Stipe Radic zit nog maar sinds februari bij Beerschot, maar de centrale verdediger werd al snel een vaste waarde in het team van trainer Will Still. Zo speelde hij negen wedstrijden mee in de Jupiler Pro League en daarin was hij goed voor één doelpunt.

Mario Carevic, onder meer ex-Sporting Lokeren en KV Kortrijk en nu aan de slag als trainer bij de U20 van Kroatië, is onder de indruk. "Als Radic zo'n progressie blijft maken, zal hij binnenkort deel uitmaken van de eerste ploeg van Kroatië", staat te lezen op de Twitterpagina van Beerschot.

