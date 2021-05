Nicky Hayen gaat vol voor de winst tegen Seraing: "We willen scoren en zo ons verblijf in de hoogste klasse verzekeren."

Na de 1-1 van vorige week heeft Waasland-Beveren in principe genoeg aan 0-0. Nicky Hayen wil meer dan speculeren op de 0.

Sporza haalde Nicky Hayen voor de camera voor de belangrijke wedstrijd van morgen tegen Seraing: "Wij hebben op Seraing misschien wel een tikje gekregen", gaf coach Nicky Hayen toe. "Ons spel was niet goed genoeg vorige week. De uitslag had zelfs veel erger dan die 1-1 kunnen zijn. Wij zijn ons ervan bewust dat het zaterdag beter moet. Onder andere het tempo moet hoger en het niveau beter."

Waasland-Beveren moet voor de zoveelste keer de degradatie proberen af te wenden. "Deze spelersgroep is al heel vaak rechtgestaan op het moment dat het moest. Ik hoop dat dit zaterdagavond weer het geval is", zegt Hayen, "We willen scoren en zo ons verblijf in de hoogste klasse verzekeren."