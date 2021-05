Premier Alexander De Croo wil de Rode Duivels vervroegd laten vaccineren

Als het van premier Alexander De Croo afhangt, dan staan de Rode Duivels straks op de eerste rij voor een vaccinatie.

De woordvoerder van Premier Alexander De Croo gaf zijn mening over een mogelijke vervroegde vaccinatie van de Rode Duivels aan de redactie van Sporza. "De vraag is gesteld aan de regering en het standpunt van de premier is dat dat wel moet kunnen", zegt zijn woordvoerder Tom Meulenbergs. "Het gaat om een dertigtal mensen die een maand lang intensief gaan samenleven op een internationaal toernooi. De olympische atleten zijn onlangs ook gevaccineerd."

Zijn woordvoerder vervolledigde de mening van de premier: "Stel je voor dat de nationale ploeg in de winning mood zit en door een besmetting het EK moet verlaten. Dat zou voor heel veel Belgen balen zijn. In die context vindt de premier dat de vaccinatie zeker moet kunnen."