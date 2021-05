"Had Club Brugge geluisterd, dan speelde het nu al in een nieuw stadion"

In Knokke-Heist leven ze met 'de buren' van Club Brugge. Vincent van Honsebrouck, bezieler van Royal Knokke FC, kijkt vooral naar de komst van een nieuw Brugs stadion dat er eigenlijk al lang had kunnen zijn.

Vincent Van Honsebrouck speelde met Royal Knokke FC vier keer kampioen in vijf seizoenen. De buren van Club Brugge zijn welkom, maar Van Honsebrouck heeft ook zijn vragen. “We vegen alle twee voor onze eigen deur. Enkel stel ik me soms vragen”, klinkt het aan KW.

Vanhonsebrouck begrijpt vooral de uitspraken van Vincent Mannaert niet, dat de BeNeLeague voor de nodige opportuniteiten zal zorgen voor de grote clubs, maar ook voor de lagere reeksen. “Wij komen eronder: ik zou graag vernemen welke opportuniteiten dergelijke competitiehervorming ons biedt? Ik ken de bouwwereld: ga je een dak vernieuwen als de funderingen aan diggelen liggen?”

Vanhonsebrouck kijkt ook op van het stadiondossier van Club Brugge dat maar blijft aanslepen. “Trouwens, had Club Brugge drie jaar geleden geluisterd naar burgemeester Lippens, dan stond het nieuwe stadion er nu al in Knokke. Ik weet zelfs waar, maar meer zeg ik er niet over; dat is voer voor de geschiedenisboeken.”