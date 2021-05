🎥 19-jarige Belgische middenvelder die profcontract op Anderlecht weigerde scoort eerste goal voor AS Monaco

Eliot Matazo heeft zijn eerste goed voor de hoofdmacht van AS Monaco gescoord. Dat gebeurde in het duel tegen Stade Reims.

Matazo opende de actie rond de 20ste minuut. Hij speelde Wissam Ben Yedder aan en die gaf de perfecte voorzet richting zestien.

Voor Matazo is het zijn eerste goal voor de hoofdmacht van AS Monaco. Hij speelt er sinds de zomer van 2018. Matazo is een typisch Anderlechtproduct.

Paarswit probeerde in februari van 2018 Matazo een eerste profcontract aan te bieden, maar toch trok hij naar Monaco waar hij eerst nog bij de U19 speelde.