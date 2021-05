Is Lille Club Brugge te snel af? Rotterdams talent is een gewild man in België en Frankrijk

Sparta Rotterdam is nog steeds strijdende in de Eredivisie voor een Europees ticket. In die strijd speelt de Rotterdamse middenvelder, Abdou Harroui, een belangrijke rol. Hij staat dan ook hoog op het scoutinglijstje van Lille en Club Brugge. Wie kan de Rotterdammer binnenhalen?

Abdou Harroui is een 23-jarige middenvelder die is opgeleid in de jeugd van Sparta Rotterdam. De Nederlandse Marokkaan heeft bijna nog geen enkele wedstrijd gemist bij de Rotterdammers en heeft, als middenvelder zijnde, zes goals en drie assists. Geen slechte statistieken voor de Rotterdammer… Dat vinden ook Club Brugge en Lille. De leiders uit de Belgische competitie en de Franse competitie hebben interesse in de Nederlandse middenvelder. Ze hopen hem vrij goedkoop weg te plukken bij Sparta Rotterdam, omdat Harroui zijn contract volgend jaar afloopt bij de Rotterdammers. Er is van geen van beide clubs geen officieel bod tot nog toe, afwachten of dat zo blijft…