Georges Mikautadze, de held van RFC Seraing: "Ik heb er geen woorden voor, het is niet normaal"

Georges Mikautadze was zaterdagavond zowel emotioneel als gelukkig na de grote overwinning die de terugkeer van RFC Seraing naar de hoogste klasse verzekerde.

Georges Mikautadze was één van de belangrijkste architecten bij RFC Seraing dit seizoen en ook in de wedstrijden tegen Waasland-Beveren toonde hij zijn klasse. Hij scoorde het doelpunt van de hoop in de eerste wedstrijd en ook op zaterdagavond maakte de spits indruk met twee doelpunten en een assist.

"We hebben onze kansen genomen"

Mikautadze was onder de indruk na de wedstrijd. "Ik heb geen woorden om te beschrijven hoe ik me voel, het is uitzonderlijk. Ik ben echt, echt gelukkig," glimlachte de jonge Georgische international.

En hoewel hij over het hele seizoen 22 doelpunten maakte, gelooft Georges Mikautadze dat het vooral door teamwork kwam dat Seraing de titel won. "Onze grootste kracht dit seizoen is dat we verenigd zijn gebleven. We verdienden onze tweede plaats in de competitie en tegen Waasland-Beveren hebben we onze kans gegrepen. Daardoor staan we in 1A en het is fantastisch", besloot hij.