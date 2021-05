Eindelijk zijn eerste en op wat een moment voor Miazga, maar... "Te veel ruimte weggegeven en te veel balverlies"

Anderlecht ging op een diefje met een punt lopen tegen Antwerp. Dankzij een kopbalgoal van Matt Miazga... Eindelijk! Want de boomlange verdediger was er al dikwijls dichtbij. De Amerikaan had wel gemengde gevoelens uiteraard.

"Blij voor mezelf en voor het team ja", klonk het achteraf. "Ik heb lang moeten wachten op die eerste goal en nu kwam ze op een goed moment." Understatement! De ref floot meteen daarna af en Anderlecht kon toch met een ietwat goed gevoel de twee confrontaties met Genk tegemoet zien. “Als we naar het grotere plaatje kijken, zijn we ontgoocheld. Als we onze doelen willen bereiken moeten we dit type van wedstrijden winnen. Nu is het zaak om videoanalyses te maken en hieruit te leren voor woensdag", zei Miazga bij Eleven. “De eerste helft vond ik evenwichtig. Na rust had Antwerp inderdaad de betere kansen. We gaven te veel ruimte weg en leden onnodig balverlies. Dat zijn zaken die tot ons spel behoren, maar vandaag kwam het iets te vaak voor."