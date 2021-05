Promovendus in Spanje is gekend en Anderlecht krijgt er een financiële opkikker door

Espanyol Barcelona heeft de promotie naar de Spaanse eerste klasse afgedwongen. Nany Dimata mag zich dus opmaken voor La Liga na een 0-0-gelijkspel tegen Real Zaragoza.

Met nog 4 speeldagen voor de boeg hebben de Barcelonezen een voorsprong van 12 punten op de 3e in de stand. Nummers 1 en 2 zijn verzekerd van een plek in La Liga, nummers 3 tot en met 6 spelen play-offs.

Dat betekent ook dat de aankoopoptie in het huurcontract van Dimata automatisch gelicht wordt. Anderlecht krijgt zo wat extra geld in kas. Dimata scoorde drie keer dit seizoen voor Espanyol en stond er meestal in de basis.