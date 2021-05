Hazard sleept in extremis nog een punt uit de brand voor Real tijdens triller tegen Sevilla

Het is een superspannende strijd in La Liga voor het kampioenschap. Real Madrid kon, als het vandaag won, samen met stadsgenoot Atletico leider worden in Spanje. Na een late gelijkmaker van Eden Hazard geraakten de koninklijken niet verder dan een gelijkspel op eigen veld.

Het was de derde tegen de vierde uit het klassement in Spanje, oftewel Real Madrid tegen Sevilla, als Real won, werden ze gedeeld leider. Hazard en co kwamen op eigen veld niet verder dan een gelijkspel. Onze landgenoot zorgde in de 94ste minuut wel nog voor een puntje voor zijn ploeg.

Benzema kon al na 12 minuten de bal tegen de netten koppen, de goal werd echter afgekeurd door de VAR. 10 minuten later kwamen de bezoekers uit Sevilla via Fernando op voorsprong. In de tweede helft maakte Assensio gelijk voor Real maar ietsje later kwam Sevilla weer op voorsprong met Rakitic vanop de 11-meter.

Na 90 minuten spelen was het dus 1-2 voor Sevilla. Maar een wedstrijd duurt eigenlijk geen 90 minuten, maar 90 minuten plus extra tijd. Onze landgenoot Eden Hazard toonde zich een echte leider, en scoorde een belangrijke goal in de slotseconden van de wedstrijd om zo nog een punt in extremis uit de brand te slepen.

Over de hele wedstrijd gezien was Real de betere ploeg, het ontbrak de koninklijken aan efficiëntie. Gelukkig liep er nog ene Eden Hazard rond op het veld, die het vandaag moest doen met een invalbeurt.