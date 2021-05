Emotionele Robben geeft, in tweede basisplaats van het seizoen, twee assists

Het seizoen is bijna afgelopen, en dé Arjen Robben stond nog maar voor de tweede keer in de basis dit seizoen bij FC Groningen. De legendarische Nederlandse flankaanvaller herviel weer in oude gewoonten, en was vaak geblesseerd dit seizoen. Maar niet tegen FC Emmen...

Robben wordt al heel zijn voetbalcarrière lang geteisterd door blessureleed. Bij FC Groningen kwam de flankaanvaller op de 32ste speeldag nog maar aan zijn tweede basisplaats, mede door blessures. Dat de Nederlands international aan de aftrap kwam bij Groningen, hebben ze bij FC Emmen geweten… Groningen won van FC Emmen met vier tegen nul en zet zo zijn strijd verder voor een Europeesticket. Arjen Robben gaf twee assists voor zijn team. Achteraf werd de Nederlander emotioneel in een interview. Mooie beelden uit Emmen, en mooi voor Robben. Arjen Robben breekt tijdens interview 💔



