Vrancken is een tevreden man: "De spelers hebben mentaliteit getoond"

KV Mechelen moest deze middag winnen van Oostende als het zijn kansen wou blijven behouden op Europees voetbal. De geel-roden deden dat ook tegen de leider van play-off 2, Oostende. Nu komt de ploeg van Vrancken op 2 punten van Oostende, dat belooft nog spannend te worden...

Het was een spectaculaire wedstrijd tussen de kakkers en de kustboys vanmiddag, spectaculaire wedstrijden hebben meestal ook spectaculaire scores, 5-3 werd het in het voordeel van KV Mechelen. Maar nog belangrijker: de Mechelaars namen de drie punten mee naar Achter de kazerne. Wouter Vrancken was dan ook een tevreden coach.

"Het is een teamgebeuren, zowel het verdedigen als de doelpunten die we maken. Dat zie je aan de manier waarop we scoren, de bal gaat vlot rond en de spelers gunnen elkaar ook de doelpunten", zei de trainer van KV Mechelen op de website van de club.

“We hebben in de zestien toch redelijk wat mogelijkheden gehad, maar achteraf kan je alleen maar genieten van deze prestatie. We hebben een bepaalde mentaliteit gevraagd, en die hebben de spelers vandaag getoond. Zo moeten we iedere wedstrijd aanvatten”, aldus Wouter Vrancken.