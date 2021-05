Verschaeren zucht eens als dé vraag hem weer gesteld wordt: "Het is nog steeds de bedoeling dat ik bijteken"

Yari Verschaeren maakte zijn zesde goal van het seizoen. Daarmee is hij de tweede beste schutter van Anderlecht. Maar - tot zijn eigen frustratie - ging het achteraf vooral over zijn contractverlenging.

Het is iets wat het bestuur van Anderlecht bezighoudt én dus ook de pers die paars-wit volgt. “Het bestuur weet ook hoe de situatie in elkaar zit. Er is geen paniek en ik blijf gewoon spelen, dat is voor mij het belangrijkste. Ja, het is nog steeds de bedoeling dat ik bijteken, maar ik heb andere mensen die zich daarmee bezighouden."

Dat is dan vooral Andres Dendoncker, broer van Leander en zijn zaakwaarnemer. "Ik heb hem gezegd dat ik enkel aan het sportieve wil denken en er mij zo weinig mogelijk wil van aantrekken. Hoe lastig ik dat vind dat jullie me er telkens naar vragen? Zeer lastig! Maar het is jullie job zeker?"

Bijna hadden we de mooie ingeving van Verschaeren vergeten bij de 1-1. Maar de aanvallende middenvelder kwam desondanks te weinig in eht spel voor. "Ik voel me goed, maar het kan nog beter ja. Hopelijk zien jullie dat al tegen Genk."