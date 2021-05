Zidane grijpt in op positie van Eden Hazard na match tegen Chelsea

Eden Hazard staat niet in de basiself bij Real Madrid, straks tegen Sevilla. Of dat met zijn gedrag tegen Chelsea te maken heeft, is niet duidelijk.

Om 21 uur speelt Real Madrid tegen Sevilla. Met een overwinning komt de ploeg van Zinedine Zidane weer aan de leiding in de Spaanse competitie. Dat zal echter zonder Eden Hazard in de basiself zijn. Hazard kwam deze week zwaar onder vuur te liggen na zijn gedrag na de wedstrijd in de Champions League tegen Chelsea. De Rode Duivel dolde na de match met wat ex-ploegmaten van Chelsea, maar dat werd door supporters en analisten niet bepaald gesmaakt. 📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial 🆚 @SevillaFC!@Liberbank | #RealMadridSevillaFC pic.twitter.com/GozoyHzAiz — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 9, 2021