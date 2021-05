KV Oostende haalt opgelucht adem: licentie is binnen

Het behalen van de licentie is een serieuze opsteker voor KV Oostende, na de spectaculaire nederlaag (5-3) tegen KV Mechelen. Onlangs werd de licentie van KV Oostende niet toegekend omdat Paul Conway de jaarrekeningen van enkele van zijn bedrijven niet wilde vrijgeven.

De kustboys lieten toen al uitschijnen dat het behalen van de licentie geen probleem zou zijn, wat nu ook blijkt. KV Oostende is met andere woorden zeker van 1A-voetbal volgend seizoen.

Bovendien is ook de licentie voor Europees voetbal een feit. Wint seizoensrevelatie KV Oostende de Europe play-offs, gaan ze volgend seizoen Europa in.

Op het officiële vonnis is het nog even wachten tot vanavond, maar het BAS bevestigde ons zonet dat de licentie 2021-2022 binnen is. Dat wil zeggen dat KVO ook volgend seizoen zeker in 1A speelt én het eventueel ook Europa in kan. En nu donderdag met volle moed naar AA Gent ! pic.twitter.com/9yUVYrQ6Nv