Bölöni betaalt gelag: eerste coach in 24 jaar die Panathinaikos niet naar Europa kan leiden

Laszlo Bölöni mag zijn koffers pakken bij het Griekse Panathinaikos. Afgelopen weekend verloren ze met 1-0 van AEK Athene en daarmee werd ook de laatste kans op Europees voetbal verkwanseld.

Bölöni vond na zijn ontslag bij Gent vrij snel onderdak bij de Griekse topclub. Hij was er sinds 19 oktober aan de slag, maar de resultaten vielen tegen. Van de acht play-off-wedstrijden wist Panathinaikos er slechts één te winnen. Vier gelijke spelen en drie keer verlies zijn niet meteen resultaten waar je naar huis over kon schrijven.

Het is een historisch slecht seizoen geworden voor de Griekse topclub, want voor het eerst in 24 jaar slaagden ze er niet in zich te plaatsen voor Europees voetbal. Panathinaikos staat vijfde.