Moeskroen wordt volgens voorzitter "beetje geviseerd": "Ik was dit jaar nog optimistischer dan andere jaren"

Het is stilaan een gewoonte aan het worden: Moeskroen krijgt geen licentie, Moeskroen trekt naar het BAS, Moeskroen krijgt zijn licentie. Voorzitter Patrick Declerck vindt dan ook dat zijn club een beetje geviseerd wordt.

't Is voor de zesde keer in zeven jaar dat Moeskroen zijn licentie voor het BAS moet behalen. "Ik had er goede hoop in, maar ik ben blij dat het vraagteken nu weg is", reageert Moeskroen-voorzitter Patrick Declerck bij Sporza. "Ik vind dat het verdiend is ook. Dit jaar was ik na het pleidooi van onze advocaat nog optimistischer over de goede afloop dan andere jaren."

"Volgens de Licentiecommissie hadden wij onvoldoende de continuïteit voor dit en volgend seizoen aangetoond, maar dat hadden we aangepast in ons dossier voor het BAS. We wisten dat er wat documenten ontbraken, maar die hebben we er dan nu bijgevoegd."

Gaat het volgend jaar van de eerste keer lukken? "Waarom moet Moeskroen altijd naar het BAS? We worden wel een beetje geviseerd, denk ik."