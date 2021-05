Ajax houdt clubicoon nog een jaartje langer bij

Ajax is dit seizoen al kampioen gespeeld, en werkt momenteel hard aan de kern van volgend jaar. Maarten Stekelenburg, een club-icoon bij de Amsterdammers, verlengt zijn contract met één jaar. Stekelenburg is 38 jaar en speelde in het totaal al meer dan 200 wedstrijden voor de eerste elf van Ajax.

Maarten Stekelenburg heeft zijn contract met één jaar verlengd bij Ajax Amsterdam. De Nederlandse keeper zijn contract liep normaal deze zomer af, maar blijft nu toch nog een jaartje langer voetballen bij de Amsterdamse voetbalploeg, dat meldt Ajax zelf in een persbericht. Oorspronkelijk was Stekelenburg tweede keeper maar kwam door de dopingschorsing van Onana, op het einde van het seizoen toch weer tussen de palen. Stekelenburg begon zijn profcarrière bij Ajax, waar hij overigens ook zijn jeugdopleiding heeft gehad. Dan kwam hij via een omweg langs AS Roma, Fulham, Monaco, Southhampton, Everton terug thuis in Amsterdam, het ziet er nu naar uit dat Stekelenburg zijn mooie carrière in Amsterdam zal afsluiten.